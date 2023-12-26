Косметолог Кондрахина посоветовала пить больше воды зимой
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Как заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», вода нейтральной минерализации позволит быстро вернуть тканям тонус и предохранить их от появления неприятных симптомов в течение рабочего дня.
Также она рекомендовала использовать увлажнители воздуха, ежедневно пользоваться кремом для рук и увлажняющими лосьоами для тела.
Кроме того, не забывать о перчатках, так как при длительном воздействии холодного воздуха кровеносные сосуды сужаются, замедляется кровообращение.
Ранее кандидат медицинских наук врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.