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Косметолог Кондрахина посоветовала пить больше воды зимой

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Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рекомендовала пить больше воды в зимнее время.
Косметолог Кондрахина посоветовала пить больше воды зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Yurii Yarema

Как заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», вода нейтральной минерализации позволит быстро вернуть тканям тонус и предохранить их от появления неприятных симптомов в течение рабочего дня.

Также она рекомендовала использовать увлажнители воздуха, ежедневно пользоваться кремом для рук и увлажняющими лосьоами для тела.

Кроме того, не забывать о перчатках, так как при длительном воздействии холодного воздуха кровеносные сосуды сужаются, замедляется кровообращение.

Ранее кандидат медицинских наук врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.

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