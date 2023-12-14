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Дерматолог Скорогудаева дала советы по уходу за кожей в зимний период

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Кандидат медицинских наук врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.
Дерматолог Скорогудаева дала советы по уходу за кожей в зимний период
  • Gettyimages.ru

«Есть плотные кремы, они называются обратные эмульсии. Они содержат не растительные, а более плотные масла плюс восковые фракции и насыщенные жирные кислоты», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, эти кремы создают дополнительную плёнку на поверхности кожи, что препятствует испарению воды.

«Таким образом можно снять дискомфорт до того момента, когда кожа всё-таки привыкнет и сама построит более крепкий барьер, который не позволит воде испаряться», — пояснила Скорогудаева.

Как отметила эксперт, нужно стараться не проводить слишком много времени на морозе, прикрывать лицо шарфом и носить варежки.

Ранее врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина рассказала, что зимой на кожу воздействует много негативных факторов, из-за чего ослабевают её защитные функции. Она посоветовала подобрать правильную уходовую косметику.

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