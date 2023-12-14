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Косметолог Савина: зимой стоит выбирать питательный крем и отказаться от скраба

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Врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина рассказала, что зимой на кожу воздействует много негативных факторов, из-за чего ослабевают её защитные функции. Она посоветовала подобрать правильную уходовую косметику.

Зимой необходимо обеспечить коже достаточное питание и увлажнение, поделилась она с «Газетой.Ru».

По её словам, предпочтение стоит отдать кремам с более питательной, жирной текстурой. А в регионах с экстремально низкими температурами нужно использовать специальные средства, защищающие кожу лица от обветривания и обморожения.

«Зимой крайне не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, такие как жёсткие скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны», — отметила Савина, посоветовав заменить такую косметику на более щадящую.

Кроме того, любые уходовые средства должны наноситься не позднее, чем за полчаса до выхода на улицу, чтобы успеть полностью впитаться в кожу, иначе можно получить эффект обветривания, добавила косметолог.

Ранее врач-косметолог, тренер учебного центра ГК «А1 Эстетик» Татьяна Макарова настоятельно рекомендовала носить перчатки в мороз.

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