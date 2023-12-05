Косметолог Макарова рекомендовала носить перчатки в холода

Врач-косметолог, тренер учебного центра ГК «А1 Эстетик» Татьяна Макарова настоятельно рекомендовала носить перчатки в мороз.

«Нарушается естественная увлажнённость кожи, и если мы не используем крема, не надеваем перчатки, то под воздействием низких температур и ветра сухость кожи только усугубляется», — заявила специалист в беседе с РИАМО.

Как отметила Макарова, в холодную погоду нарушается гидролипидный барьер кожи.

Она посоветовала процедуры, которые синтезируют коллаген и активизируют защитные механизмы в коже рук.

«А также уходовые процедуры, направленные на питание кожи», — заключила косметолог.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач — дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, что с наступлением холодов за кожей лица и рук нужно ухаживать особым образом.