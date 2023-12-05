Косметолог Макарова рекомендовала носить перчатки в холода
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«Нарушается естественная увлажнённость кожи, и если мы не используем крема, не надеваем перчатки, то под воздействием низких температур и ветра сухость кожи только усугубляется», — заявила специалист в беседе с РИАМО.
Как отметила Макарова, в холодную погоду нарушается гидролипидный барьер кожи.
Она посоветовала процедуры, которые синтезируют коллаген и активизируют защитные механизмы в коже рук.
«А также уходовые процедуры, направленные на питание кожи», — заключила косметолог.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач — дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, что с наступлением холодов за кожей лица и рук нужно ухаживать особым образом.