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Косметолог Жабоева посоветовала использовать защитную косметику в холода

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Доктор медицинских наук, профессор, врач — дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, что с наступлением холодов за кожей лица и рук нужно ухаживать особым образом.
Косметолог Жабоева посоветовала использовать защитную косметику в холода
  • Gettyimages.ru

В интервью Радио Sputnik специалист посоветовала использовать защитные кремы, которые удерживают влагу. Также увлажняющие кремы лучше не использовать на улице в морозный день, их следует применять вечером. Для большего увлажнения можно использовать маски.

«Если кожа чувствительная, имеется розация или угревая болезнь, то на улице нужно дополнительно защищать кожу лица от холодного ветра: носить капюшоны, платки, чтобы она не переохлаждалась», — предупредила Жабоева.

Она также напомнила, что поздней осенью и зимой необходимо применять солнцезащитные кремы.

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