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Новогоднее выступление ANNA ASTI в клубе Gipsy перенесли на неопределённый срок

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В московском клубе Gipsy перенесли новогоднее выступление певицы ANNA ASTI на неопределённый срок после её появления на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой — вместо неё в праздник на сцене появится певец JONY.
Новогоднее выступление ANNA ASTI в клубе Gipsy перенесли на неопределённый срок
  • РИА Новости

«Друзья, по независящим от нас причинам выступление ANNA ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба Gipsy в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что все приобретённые билеты будут действовать 31 декабря для посещения концерта JONY или в новую дату выступления ANNA ASTI.

Ранее московский клуб «Мутабор» перенёс новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой.

Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции. 

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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