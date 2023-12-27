Мизулина сообщила, что Ивлееву проверяет налоговая
- РИА Новости
Об этом она написала в Telegram-канале.
«И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», — добавила Мизулина.
Ранее Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.