Мизулина сообщила, что Ивлееву проверяет налоговая

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции.

Об этом она написала в Telegram-канале.

«И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», — добавила Мизулина.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.