Московский клуб «Мутабор» перенёс новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой

В московском клубе «Мутабор» сообщили о переносе вечеринки, которая изначально планировалась в новогоднюю ночь, на 17 февраля.

«Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.