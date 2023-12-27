Кадыров предложил участникам скандальной вечеринки исправиться в Гудермесе
- РИА Новости
«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и её героям», — написал Кадыров в Telegram.
По его словам, это поможет понять, какими принципами руководствуются патриоты, а также станет настоящим действием, доказывающим сопереживание в трудный для страны период.
Организацию такой программы может проработать министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, подчеркнул он.
Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая вечеринку в московском клубе, попросила у общественности «второй шанс». Режиссёр Александр Молочников поддержал Ивлееву на фоне скандала.
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, участники «голой» вечеринки действительно подверглись болезненному для них порицанию.