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Режиссёр Молочников поддержал блогера Ивлееву на фоне скандала

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Режиссёр Александр Молочников поддержал блогера Анастасию Ивлееву после критики её вечеринки.
Режиссёр Молочников поддержал блогера Ивлееву на фоне скандала
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Шлю поддержку талантливой Анастасии Ивлеевой. Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно», — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось об аресте участника вечеринки блогера в Москве — рэпера Николая Васильева, более известного под сценическим именем Vacio.

После этого Лефортовский районный суд города Москвы арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки.

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