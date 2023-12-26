Режиссёр Молочников поддержал блогера Ивлееву на фоне скандала

Режиссёр Александр Молочников поддержал блогера Анастасию Ивлееву после критики её вечеринки.

«Шлю поддержку талантливой Анастасии Ивлеевой. Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно», — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось об аресте участника вечеринки блогера в Москве — рэпера Николая Васильева, более известного под сценическим именем Vacio.

После этого Лефортовский районный суд города Москвы арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки.