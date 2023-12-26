Режиссёр Молочников поддержал блогера Ивлееву на фоне скандала
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«Шлю поддержку талантливой Анастасии Ивлеевой. Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно», — написал он в соцсетях.
Ранее сообщалось об аресте участника вечеринки блогера в Москве — рэпера Николая Васильева, более известного под сценическим именем Vacio.
После этого Лефортовский районный суд города Москвы арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки.