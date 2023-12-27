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Ивлеева попросила у общественности второй шанс после скандальной вечеринки

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Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную вечеринку в московском клубе, попросила у общественности «второй шанс».

Видеообращение она опубликовала на своей странице в соцсетях.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа», — сказала Ивлеева.

При этом она отметила, что «прилюдную казнь никто не отменял».

«В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — добавила блогер.

Ранее на Ивлееву подали коллективный иск на 1 млрд руб. из-за скандальной вечеринки.

Также режиссёр Александр Молочников поддержал Ивлееву на фоне скандала.

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