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Захарова: участники вечеринки Ивлеевой в Москве имеют шанс исправиться

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Участники скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» имеют шанс на исправление. Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, такую возможность им предоставило общественное осуждение.
Захарова: участники вечеринки Ивлеевой в Москве имеют шанс исправиться
  • РИА Новости

Говоря на эту тему в эфире Радио Sputnik, дипломат подчеркнула, что участники «голой» вечеринки действительно подверглись болезненному для них порицанию. И это, по словам Захаровой, может мотивировать их работать над собой.

«Для них это возможность, я думаю, проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и найти путь к тому, чтобы стать чуть лучше», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал скандальную вечеринку Ивлеевой в клубе «Мутабор» пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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