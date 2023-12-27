Силуанов заявил о готовности застройщиков вкладывать ресурсы в госипотеку
- РИА Новости
«По строительству ударит. Я знаю, что банки договариваются со строителями о том, что даже строители готовы участвовать своими ресурсами в продолжении льготных ипотечных программ с тем, чтобы эта тема дальше развивалась», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам министра, важно не допустить перегрева по этому направлению, так как риски есть.
Силуанов отметил, что эффективность мер по охлаждению рынка будет видна в начале 2024 года.
«Банки говорят, что это сильно ударит... Пока мы видим, что спрос на ипотеку на первичке, хоть и сократился, но не на столько, на сколько мы рассчитывали, что эти меры сработают», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Сбербанк после новогодних каникул вводит комиссию 7,5—11,5% от суммы кредита для девелоперов, клиенты которых воспользуются льготной ипотекой.
Также стало известно, что требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года.
Отмечается, что Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.