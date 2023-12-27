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Силуанов заявил о готовности застройщиков вкладывать ресурсы в госипотеку

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Застройщики готовы вкладывать ресурсы в продолжение льготных ипотечных программ, но есть риски перегрева, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Силуанов заявил о готовности застройщиков вкладывать ресурсы в госипотеку
  • РИА Новости

«По строительству ударит. Я знаю, что банки договариваются со строителями о том, что даже строители готовы участвовать своими ресурсами в продолжении льготных ипотечных программ с тем, чтобы эта тема дальше развивалась», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам министра, важно не допустить перегрева по этому направлению, так как риски есть.

Силуанов отметил, что эффективность мер по охлаждению рынка будет видна в начале 2024 года.

«Банки говорят, что это сильно ударит... Пока мы видим, что спрос на ипотеку на первичке, хоть и сократился, но не на столько, на сколько мы рассчитывали, что эти меры сработают», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк после новогодних каникул вводит комиссию 7,5—11,5% от суммы кредита для девелоперов, клиенты которых воспользуются льготной ипотекой.

Также стало известно, что требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года.

Отмечается, что Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.

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