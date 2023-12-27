«Коммерсант»: Сбербанк анонсировал комиссию для застройщиков за льготную ипотеку

Сбербанк после новогодних каникул вводит комиссию 7,5—11,5% от суммы кредита для девелоперов, клиенты которых воспользуются льготной ипотекой.

Как сообщает «Коммерсант», в случае если заёмщик приобретёт квартиру по «Госпрограмме-2020» с базовой ставкой 8% годовых, то застройщику необходимо будет выплатить комиссию банку в размере 7,5% от суммы кредита.

По программе семейной ипотеки платёж банку составит 8,4%, по IT-ипотеке под 5% — 8,9%, по дальневосточной и арктической программам под 2% годовых — 11,5%.

В самом Сбербанке в ответ на вопрос «Коммерсанта» о новых мерах сослались на постановление правительства от 23 декабря о снижении размера субсидии банкам по госпрограммам льготной ипотеки.

При этом другие кредитные организации пока не сообщали о планах брать комиссии с застройщиков — об этом изданию сообщили, например, в «Дом.РФ» и Абсолют-банке.

Ранее стало известно, что требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года.

Отмечается, что Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.

До этого гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко спрогнозировал рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2023 году.