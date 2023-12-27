Верховный суд отменил заочный приговор экс-депутату Белоусову по делу о взятке

Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, приговорённому к десяти годам тюрьмы за взятку. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — сказали агентству.

3 августа 2022 года Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке. Парламентарий был оштрафован на 500 млн рублей и лишён медали «За заслуги перед Отечеством».

Мужчина был признан виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер «Первого хлебокомбината» Челябинска Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство деятельности входящих в него предприятий.

1 ноября 2023 года Госдума досрочно прекратила полномочия Вадима Белоусова.