Мосгорсуд приговорил депутата Белоусова к 10 годам колонии по делу о взятке

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии строгого режима», — цитирует РИА Новости судью.

Также Белоусов оштрафован на 500 млн рублей, лишён медали «За заслуги перед Отечеством», ему запрещено занимать определённые должности три года.

2 августа Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

Фигурантом по делу также проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.