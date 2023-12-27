Специалисты объяснили решение ЦБ ужесточить требования к ипотеке в России
- РИА Новости
По мнению Алексея Волкова, решение регулятора о повышении для банков надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) является «продолжением политики Банка России по охлаждению рынка жилищного кредитования в стране».
«Очевидно, что данное решение направлено на то, чтобы сделать ипотечное кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой невыгодным для банков. Это своего рода дополнение к уже принятым недавно изменениям условий выдачи льготной ипотеки для заёмщиков, в том числе в отношении увеличения первоначального взноса и лимита кредитования», — объяснил он.
В целом, как отметил специалист, цель регулятора состоит в том, чтобы «улучшить ситуацию с закредитованностью граждан, ограничив рост ипотеки за счёт вовлечения в неё уже высокозакредитованных граждан».
Кроме того, он подчеркнул, что Банк России хочет стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заёмщика для оценки ПДН.
По словам директора рынков России и СНГ fäm Properties Валерия Тумина, причиной повышения надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам послужило существенное увеличение объёма кредитования заёмщиков, у которых показатель долговой нагрузки превышает 80%.
«В будущем такая ситуация может привести к массовым проблемам с выплатами по кредиту, росту кредитной задолженности и, как следствие, надуванию ипотечного пузыря. Поэтому регулятор и пошёл на такую меру, однако, когда ситуация стабилизируется, требования могут быть смягчены», — рассказал он.
Собеседник RT добавил, что возросла доля заёмщиков, которые при оформлении ипотеки брали необеспеченные потребительские кредиты, чтобы заплатить первый взнос.
«В октябре они составили 6,5% всех заёмщиков. А это снижает качество портфеля и, опять же, повышает риск неуплаты и накапливания просроченных задолженностей. Так что банки только выиграют от ужесточения требований к заёмщикам по ипотеке — принятые регулятором меры предотвратят ухудшение ситуации. Так что, на мой взгляд, надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН повысят стандарты ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдачи кредитов», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года.
Отмечается, что Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.