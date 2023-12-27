Более 3 млн жителей УрФО записались к врачу через портал госуслуг
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу полпреда.
По имеющейся информации, в 2023 году через портал госуслуг к врачу записались более 3 млн жителей региона.
«Услуга востребована жителями, фиксируем рост числа её пользователей по отношению к прошлому году. Важно обеспечить стабильность работы сервиса — оперативно устранять сбои, если они будут возникать», — сказал Якушев.
Отмечается, что в регионе к порталу госуслуг подключены 377 медицинских организаций, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь.
Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья 43,5 тыс. госуслуг жители получили в цифровых зонах.