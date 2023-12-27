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Более 3 млн жителей УрФО записались к врачу через портал госуслуг

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил о росте числа жителей, записывающихся на приём к врачу через «Госуслуги».
Более 3 млн жителей УрФО записались к врачу через портал госуслуг
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу полпреда.

По имеющейся информации, в 2023 году через портал госуслуг к врачу записались более 3 млн жителей региона.

«Услуга востребована жителями, фиксируем рост числа её пользователей по отношению к прошлому году. Важно обеспечить стабильность работы сервиса — оперативно устранять сбои, если они будут возникать», — сказал Якушев.

Отмечается, что в регионе к порталу госуслуг подключены 377 медицинских организаций, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья 43,5 тыс. госуслуг жители получили в цифровых зонах.

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