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В МФЦ Подмосковья 43,5 тысячи госуслуг жители получили в цифровых зонах

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Жители Московской области получили 43,5 тыс. госуслуг в цифровых зонах (смарт-центры) МФЦ за неделю.
В МФЦ Подмосковья 43,5 тысячи госуслуг жители получили в цифровых зонах
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом информирует телеканал «360».

В таких цифровых зонах МФЦ можно получить федеральные, региональные и муниципальные госуслуги, уточнили в Мингосуправления региона.

Жителям Подмосковья доступны свыше 800 мест, где можно оформить заявления самостоятельно или с помощью консультанта.

Ранее сообщалось, что москвичи при посещении офисов «Мои документы» могут предъявлять СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id».

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