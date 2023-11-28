В МФЦ Подмосковья 43,5 тысячи госуслуг жители получили в цифровых зонах
- РИА Новости
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Об этом информирует телеканал «360».
В таких цифровых зонах МФЦ можно получить федеральные, региональные и муниципальные госуслуги, уточнили в Мингосуправления региона.
Жителям Подмосковья доступны свыше 800 мест, где можно оформить заявления самостоятельно или с помощью консультанта.
Ранее сообщалось, что москвичи при посещении офисов «Мои документы» могут предъявлять СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id».