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В московских МФЦ теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода

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Москвичи при посещении офисов «Мои документы» теперь могут предъявлять СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id».
В московских МФЦ теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода
  • РИА Новости

«Номер СНИЛС нужен для получения большинства услуг в центре «Мои документы». По нему информационная система центров госуслуг находит все необходимые сведения о горожанине и при их наличии автоматически заполняет поля заявления», — цитирует НТВ замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова.

Теперь нет необходимости предъявлять в МФЦ оригинал документа, достаточно показать штрихкод на экране смартфона.

При этом электронная версия СНИЛС не заменяет оригинал, уточнили в ведомстве.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнёр МКА «Некрасов, Рудоманов и партнёры» Андрей Некрасов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу Минюста России дать гражданам страны возможность заключать браки и разводиться через многофункциональные центры (МФЦ). Он отметил, что изменения в законе направлены на упрощение процедуры заключения брака и развода.

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