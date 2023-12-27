Кабмин продлил до конца 2025 года запрет на вывоз ряда товаров и оборудования

Правительство продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования.

Об этом сообщили в кабмине.

«Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается ещё на два года — до конца 2025 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение распространяется, в частности, на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы.

В правительстве отметили, что их вывоз запрещён во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объём взаимной торговли в ЕАЭС за десять лет вырос вдвое.

Он также уточнил, что доля национальных валют во взаимных расчётах между странами Евразийского экономического союза превысила 90%.