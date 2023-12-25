Путин заявил, что объём взаимной торговли в ЕАЭС за десять лет вырос вдвое

Объём взаимной торговли в ЕАЭС за десять лет вырос вдвое, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается динамично, способствует раскрытию экономического потенциала государств.

«Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объём взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн», — заявил Путин.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на заседании совета по нацпроектам сообщил, что объём российского экспорта в дружественные страны в 2023 году составил $360 млрд.