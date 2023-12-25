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Путин: более 90% торговли между странами ЕАЭС проводится в нацвалютах

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Торговля между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) почти на 90% проводится в национальных валютах, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства уверен, что этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем.

«Важно, что доля национальных валют во взаимных расчётах превысила 90%», — цитирует его РИА Новости.

21 декабря первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что доля расчётов страны в рублях и дружественных валютах в 2023 году выросла до 65%.

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