Поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на юго-востоке столицы возведут детско-взрослую поликлинику по новому московскому стандарту, рассчитанную на 750 посещений в смену.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В районе идёт активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что площадь нового медучреждения составит 15 тыс. кв. м.

Также в поликлинике откроются отделения детской стоматологии, женской консультации, травматологические пункты для взрослых и детей.

В настоящее время строители разрабатывают котлован и устройство свайного поля. На объекте обустроены бытовой город и штаб строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве домов по программе реновации в Западном округе столицы.