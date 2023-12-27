Поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В районе идёт активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями», — сказал Загрутдинов.
Он также отметил, что площадь нового медучреждения составит 15 тыс. кв. м.
Также в поликлинике откроются отделения детской стоматологии, женской консультации, травматологические пункты для взрослых и детей.
В настоящее время строители разрабатывают котлован и устройство свайного поля. На объекте обустроены бытовой город и штаб строительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве домов по программе реновации в Западном округе столицы.