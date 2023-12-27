В Москве построили ещё 35 домов по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве домов по программе реновации в Западном округе столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, в ЗАО в программу реновации включено 559 ветхих домов, в которых проживают 105 тыс. жителей.

К настоящему времени в округе построили 35 домов, 31 из которых уже ввели в эксплуатацию.

В стадии строительства находится ещё 21, в проектировании — 21.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.





