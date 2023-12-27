Григоренко поручил блокировать продажи просроченных и украденных лекарств
Об этом пишет РБК.
Отмечается, что данное решение позволит исключить возможность продажи украденных из больниц и прочих нелегальных препаратов.
По данным издания, проект постановления должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.
Ранее в Госдуме предложили ввести специальную маркировку лекарств для автомобилистов.
Также в Минздраве России заявили, что антибиотиков с джозамицином в стране хватит на полгода.
Кроме того, в Минздраве рассказали о ситуации с вакциной от кори, краснухи и паротита.