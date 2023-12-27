Григоренко поручил блокировать продажи просроченных и украденных лекарств

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что данное решение позволит исключить возможность продажи украденных из больниц и прочих нелегальных препаратов.

По данным издания, проект постановления должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.

Ранее в Госдуме предложили ввести специальную маркировку лекарств для автомобилистов.

Также в Минздраве России заявили, что антибиотиков с джозамицином в стране хватит на полгода.

Кроме того, в Минздраве рассказали о ситуации с вакциной от кори, краснухи и паротита.