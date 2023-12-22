В Минздраве России рассказали о ситуации с вакциной от кори, краснухи и паротита
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Более 367 тыс. доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот», — сказал он.
По словам представителя министерства, уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок (компания «Нацимбио») начал доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в российские регионы, куда она поступит в ближайшие дни.
Кузнецов уточнил, что, по информации поставщика, очередная партия ожидается во второй половине января.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технический сбой стал причиной усложнившейся ситуации с поставками препаратов для иммунизации от ряда болезней.