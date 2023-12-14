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Путин объяснил сбоем ситуацию с поставками препаратов для иммунизации

Путин назвал причины всплеска кори в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что технический сбой стал причиной усложнившейся ситуации с поставками препаратов для иммунизации от ряда болезней.
Путин объяснил сбоем ситуацию с поставками препаратов для иммунизации
  • РИА Новости

«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи — здесь тоже технический сбой. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьём для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано», — сказал он.

По его словам, все решения по данному вопросу приняты и в ближайшее время проблемы такой не будет.

«Я думаю, что всё это будет решено в ближайшее время», — отметил Путин.

Также российский лидер добавил, что всплеск заболевания корью происходит в мире один раз в четыре года. Также, по его словам, в России вспышка кори возникла не в последнюю очередь из-за приезда в страну непривитых граждан других государств, особенно с Украины, где плохая ситуация с вакцинацией.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о симптомах кори.

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