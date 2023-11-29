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Врач Абакумов рассказал о симптомах кори

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что при кори температура тела может подниматься до 40 градусов, также будет болеть горло, появится кашель.
Врач Абакумов рассказал о симптомах кори
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ещё одним симптомом является то, что через два-три дня после начала болезни на щеках появятся белые неровные пятна, а через четыре-пять дней по телу пойдёт сыпь.

«Самые частые осложнения — бронхит, пневмония, повреждения дыхательных путей, отит, мастоидит, стоматит, колит, повреждения органов зрения и центральной нервной системы», — отметил Абакумов.

По его словам, у взрослых корь также может сопровождаться слабостью, сонливостью, болями в голове.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.

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