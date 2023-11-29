Врач Абакумов рассказал о симптомах кори

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что при кори температура тела может подниматься до 40 градусов, также будет болеть горло, появится кашель.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ещё одним симптомом является то, что через два-три дня после начала болезни на щеках появятся белые неровные пятна, а через четыре-пять дней по телу пойдёт сыпь.

«Самые частые осложнения — бронхит, пневмония, повреждения дыхательных путей, отит, мастоидит, стоматит, колит, повреждения органов зрения и центральной нервной системы», — отметил Абакумов.

По его словам, у взрослых корь также может сопровождаться слабостью, сонливостью, болями в голове.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.