Врач Абакумов рассказал о симптомах кори
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Ещё одним симптомом является то, что через два-три дня после начала болезни на щеках появятся белые неровные пятна, а через четыре-пять дней по телу пойдёт сыпь.
«Самые частые осложнения — бронхит, пневмония, повреждения дыхательных путей, отит, мастоидит, стоматит, колит, повреждения органов зрения и центральной нервной системы», — отметил Абакумов.
По его словам, у взрослых корь также может сопровождаться слабостью, сонливостью, болями в голове.
Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.