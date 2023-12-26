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В Подмосковье рассказали об изменении графика работы медучреждений в праздники

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В Московской области утвердили график работы государственных медучреждений в период с 31 декабря по 8 января.
В Подмосковье рассказали об изменении графика работы медучреждений в праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

Приём пациентов будет осуществляться во все дни с 09:00 до 14:00, кроме 31 декабря и 1, 7 и 8 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме, уточнила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Неотложная помощь будет работать в режиме вызова врача на дом ежедневно с 08:00 до 23:00.

Ранее «Янтарный край» сообщал о графике работы медучреждений в Калининградской области с 30 декабря по 8 января.

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