В Подмосковье рассказали об изменении графика работы медучреждений в праздники
- Gettyimages.ru
- © Svitlana Hulko
Приём пациентов будет осуществляться во все дни с 09:00 до 14:00, кроме 31 декабря и 1, 7 и 8 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме, уточнила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Неотложная помощь будет работать в режиме вызова врача на дом ежедневно с 08:00 до 23:00.
Ранее «Янтарный край» сообщал о графике работы медучреждений в Калининградской области с 30 декабря по 8 января.