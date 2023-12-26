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Онколог Астраханцев посоветовал астматикам воздерживаться от курения

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Заместитель главного врача клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев посоветовал астматикам избегать курения, в том числе пассивного.
Онколог Астраханцев посоветовал астматикам воздерживаться от курения
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

Бронхиальная астма — хроническое неизлечимое заболевание, её симптомы схожи с симптомами рака лёгкого, объяснил специалист в разговоре с РИАМО.

Он подчеркнул, что курение — наиболее значимый фактор риска развития рака, и посоветовал астматикам принимать меры для поддержания здорового образа жизни и чутко относиться к своему здоровью.

Астраханцев также отметил, что в России более 1,5 млн человек с диагностированной бронхиальной астмой.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.

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