Онколог Астраханцев посоветовал астматикам воздерживаться от курения

Заместитель главного врача клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев посоветовал астматикам избегать курения, в том числе пассивного.

Бронхиальная астма — хроническое неизлечимое заболевание, её симптомы схожи с симптомами рака лёгкого, объяснил специалист в разговоре с РИАМО.

Он подчеркнул, что курение — наиболее значимый фактор риска развития рака, и посоветовал астматикам принимать меры для поддержания здорового образа жизни и чутко относиться к своему здоровью.

Астраханцев также отметил, что в России более 1,5 млн человек с диагностированной бронхиальной астмой.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.