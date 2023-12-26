Почти половина школьников будут заниматься в зимние каникулы

Согласно новому исследованию, почти половина школьников (45%) будут заниматься учёбой во время зимних каникул.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос MAXIMUM Education.

При этом столько же учеников (45%) не будут заниматься в новогодние каникулы, так как считают, что выходные нужны для отдыха.

Выяснилось, что из тех, кто будет учиться в праздники, 79% опрошенных уделят время математике, 71% — русскому языку, обществознанием будут заниматься 39% респондентов, биологией — 28%, иностранными языками (25%), информатикой (24%) и физикой (24%).

Ранее первый замруководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук заявила, что с начала учебного года более 13 тыс. столичных школьников посетили свыше 1 тыс. экскурсий на городских предприятиях.