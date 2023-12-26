Экскурсии на предприятиях Москвы посетили более 13 тысяч школьников

Первый замруководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук заявила, что с начала учебного года более 13 тыс. столичных школьников посетили свыше 1 тыс. экскурсий на городских предприятиях.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила Лукашук, такие мероприятия помогают школьникам погрузиться в профессиональную культуру, а также понять, какие производственные задачи предстоит решать.

Например, обучающиеся в медицинских классах побывали в основных городских медицинских учреждениях.

«Школьники пообщались с терапевтами и хирургами, а затем с врачами наиболее интересующих их специальностей, в том числе с онкологами, травматологами-ортопедами, аллергологами-иммунологами, анестезиологами, реаниматологами, судмедэкспертами», — сказала Лукашук.

Ранее министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о новом направлении «Промышленные практики», открытом в рамках проекта «Московская техническая школа».