RT в Telegram
Подпишись

В МТШ появилось новое направление «Промышленные практики»

Короткая ссылка
Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о новом направлении «Промышленные практики», открытом в рамках проекта «Московская техническая школа».
В МТШ появилось новое направление «Промышленные практики»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Овчинский, обучающиеся освоят на практике передовые навыки, научатся работать с актуальными производственными методиками и современными автоматизированными станками.

В настоящее время в рамках спецпрограммы для инженеров доступны два курса — «Программа обучения операторов металлообрабатывающих станков с ЧПУ» и «Современные методы контроля качества геометрии изделия и обратного инжиниринга».

Их разработали партнёры проекта — предприятие «Мехдеталь» и Московский авиационный институт.

По завершении курса слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Ранее сообщалось, что МТШ и МИСИС запустили курс по стандартизации производственных технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить