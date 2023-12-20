В МТШ появилось новое направление «Промышленные практики»

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о новом направлении «Промышленные практики», открытом в рамках проекта «Московская техническая школа».

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Овчинский, обучающиеся освоят на практике передовые навыки, научатся работать с актуальными производственными методиками и современными автоматизированными станками.

В настоящее время в рамках спецпрограммы для инженеров доступны два курса — «Программа обучения операторов металлообрабатывающих станков с ЧПУ» и «Современные методы контроля качества геометрии изделия и обратного инжиниринга».

Их разработали партнёры проекта — предприятие «Мехдеталь» и Московский авиационный институт.

По завершении курса слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Ранее сообщалось, что МТШ и МИСИС запустили курс по стандартизации производственных технологий.