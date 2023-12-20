В МТШ появилось новое направление «Промышленные практики»
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил Овчинский, обучающиеся освоят на практике передовые навыки, научатся работать с актуальными производственными методиками и современными автоматизированными станками.
В настоящее время в рамках спецпрограммы для инженеров доступны два курса — «Программа обучения операторов металлообрабатывающих станков с ЧПУ» и «Современные методы контроля качества геометрии изделия и обратного инжиниринга».
Их разработали партнёры проекта — предприятие «Мехдеталь» и Московский авиационный институт.
По завершении курса слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Ранее сообщалось, что МТШ и МИСИС запустили курс по стандартизации производственных технологий.