МТШ и МИСИС запустили курс по стандартизации производственных технологий

Проект «Московская техническая школа» (МТШ) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» запустили совместный дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии».

Об этом сообщает телеканал «360».

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что продукты, полученные с применением передовых технологий производства, в том числе аддитивных, применяют в различных отраслях экономики.

Новый курс, рассчитанный на 16 академических часов, позволит инженерам приобрести актуальные компетенции по оценке эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения.

Он будет полезен сотрудникам промышленных предприятий атомной отрасли, судостроения, машиностроения, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также преподавателям высшей школы и организаций среднего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2019 года свыше 600 компаний при поддержке города стали участниками экспортных акселераторов.