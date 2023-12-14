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МТШ и МИСИС запустили курс по стандартизации производственных технологий

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Проект «Московская техническая школа» (МТШ) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» запустили совместный дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии».
МТШ и МИСИС запустили курс по стандартизации производственных технологий
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что продукты, полученные с применением передовых технологий производства, в том числе аддитивных, применяют в различных отраслях экономики.

Новый курс, рассчитанный на 16 академических часов, позволит инженерам приобрести актуальные компетенции по оценке эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения.

Он будет полезен сотрудникам промышленных предприятий атомной отрасли, судостроения, машиностроения, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также преподавателям высшей школы и организаций среднего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2019 года свыше 600 компаний при поддержке города стали участниками экспортных акселераторов.

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