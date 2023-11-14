В Москве 600 компаний за пять лет стали участниками экспортных акселераторов
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обучение прошли в том числе разработчики ПО, производители оборудования, электроники, косметики и другой продукции, уточнила заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, в процессе обучения эксперты помогли участникам сформировать стратегию выхода на иностранные рынки.
Выпускники программ уже нашли партнёров в 68 странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионах. Общая сумма контрактов составила более 3,1 млрд рублей.
С января 2023 года поддержку получили 115 экспортёров.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что Московская техническая школа (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.