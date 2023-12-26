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Кардиолог Хачирова: следует выяснить индивидуальную дозу кофеина и соблюдать её

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Врач-кардиолог, диетолог кандидат медицинских наук Асият Хачирова заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно полностью исключать кофе из рациона, следует лишь соблюдать суточную дозу, не оказывающую негативного влияния на организм.
Кардиолог Хачирова: следует выяснить индивидуальную дозу кофеина и соблюдать её
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Безопасная доза кофеина в день составляет около 400 мг, что эквивалентно четырём-пяти чашкам эспрессо, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Врач посоветовала определить собственную суточную дозировку напитка.

«Если человеку от пяти чашек кофе плохо, а от одной-двух — нет, значит, можно смело оставлять одну-две чашки напитка в день», — отметила Хачирова.

В числе неприятных симптомов, которые могут указывать на превышение индивидуальной суточной дозы кофеина, — тревожность, тремор, сердцебиение, тошнота, плохое самочувствие, а также повышение артериального давления.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

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