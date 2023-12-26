Кардиолог Хачирова: следует выяснить индивидуальную дозу кофеина и соблюдать её
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Безопасная доза кофеина в день составляет около 400 мг, что эквивалентно четырём-пяти чашкам эспрессо, поделилась она в интервью Радио Sputnik.
Врач посоветовала определить собственную суточную дозировку напитка.
«Если человеку от пяти чашек кофе плохо, а от одной-двух — нет, значит, можно смело оставлять одну-две чашки напитка в день», — отметила Хачирова.
В числе неприятных симптомов, которые могут указывать на превышение индивидуальной суточной дозы кофеина, — тревожность, тремор, сердцебиение, тошнота, плохое самочувствие, а также повышение артериального давления.
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