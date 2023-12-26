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Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года

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Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года, следует из сообщения правительства.
Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года
  • РИА Новости

«В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Запрет был введён в мае 2023 года.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что страна опередила западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать заданный темп.

Производство и поставки оружия для армии в 2023 году по ряду позиций увеличили в 10—12 раз.

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