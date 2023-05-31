Кабмин ввёл временный запрет на вывоз из России патронов и гильз
- Gettyimages.ru
Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Мера будет действовать до конца 2023 года.
«Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований», — отмечается в документе.
Уточняется, что это решение направлено на обеспечение защиты государственных интересов.
Ранее сообщалось, что в России начали серийно выпускать известный мощный снайперский патрон 10,3 × 77 мм Cheytac из полностью отечественных комплектующих.