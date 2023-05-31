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Кабмин ввёл временный запрет на вывоз из России патронов и гильз

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Правительство России ввело временный запрет на вывоз за пределы страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров.
Кабмин ввёл временный запрет на вывоз из России патронов и гильз
  • Gettyimages.ru

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Мера будет действовать до конца 2023 года. 

«Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований», — отмечается в документе.

Уточняется, что это решение направлено на обеспечение защиты государственных интересов.

Ранее сообщалось, что в России начали серийно выпускать известный мощный снайперский патрон 10,3 × 77 мм Cheytac из полностью отечественных комплектующих.

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