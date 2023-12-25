Врач Хисамов рассказал о первой помощи при ожоге от взрыва петарды

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артём Хисамов рассказал, что в случае незапланированного взрыва пиротехнических изделий чаще всего страдают глаза и кисти рук.

«Первая помощь при ожогах — устранить источник воздействия, охладить чистой водой, обмотать влажной тканью. Не нужно протирать льдом или запихивать в сугроб повреждённые конечности», — посоветовал специалист в ходе беседы в пресс-центре НСН.

Хисамов также рекомендовал принять обезболивающее, а затем обратиться за медицинской помощью — в скорую или травматологический пункт.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.