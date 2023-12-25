Кардиохирург Попов заявил о вероятности обострения хронических заболеваний в праздники

Главный врач научно-клинического центра №1 РНЦХ имени Петровского Сергей Попов заявил, что в праздники повышается вероятность обострения хронических заболеваний.

«В эти дни нужно особо быть внимательным с питанием и так далее. Геройство и рекорды по поеданию салатов ни к чему хорошему не приведут», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в первые два дня новогодних каникул увеличиваются случаи травмирования, а затем наблюдаются обострения хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.