Кардиохирург Попов заявил о вероятности обострения хронических заболеваний в праздники
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«В эти дни нужно особо быть внимательным с питанием и так далее. Геройство и рекорды по поеданию салатов ни к чему хорошему не приведут», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в первые два дня новогодних каникул увеличиваются случаи травмирования, а затем наблюдаются обострения хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.