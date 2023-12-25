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Собянин: новые поликлиники в Бирюлёве Восточном и Отрадном приняли первых пациентов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что две новые поликлиники начали работать в районах Бирюлёво Восточное и Отрадное.
Собянин: новые поликлиники в Бирюлёве Восточном и Отрадном приняли первых пациентов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали всё до мелочей. В поликлиниках будут принимать все необходимые специалисты, в их распоряжении — медицинское оборудование последнего поколения», — сказал Собянин.

Он также отметил, что медучреждения были построены по новому московскому стандарту, и свыше 50 тыс. жителей смогут получить высококлассную медицинскую помощь рядом с жильём.

Ранее сообщалось, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила команды столичных врачей премией в области медицины.

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