Собянин: новые поликлиники в Бирюлёве Восточном и Отрадном приняли первых пациентов
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали всё до мелочей. В поликлиниках будут принимать все необходимые специалисты, в их распоряжении — медицинское оборудование последнего поколения», — сказал Собянин.
Он также отметил, что медучреждения были построены по новому московскому стандарту, и свыше 50 тыс. жителей смогут получить высококлассную медицинскую помощь рядом с жильём.
Ранее сообщалось, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила команды столичных врачей премией в области медицины.