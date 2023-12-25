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В Москве вручили премии в области медицины

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила команды столичных врачей премией в области медицины.
В Москве вручили премии в области медицины

Об этом сообщает НСН.

Победителями медицинской XX Премии города Москвы стали специалисты и коллективы Боткинской больницы, медцентра «Коммунарка», больниц имени В.М. Буянова и Н.И. Пирогова, больницы №52, Института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, кафедр Медицинского института РУДН, Национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова.

«Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом. Вы разрабатываете новые направления, которыми ещё никто никогда не занимался», — заявила Ракова.

Отмечается, что в 2023 году было зарегистрировано наибольшее количество участников — 98.

Ранее сообщалось, что стационары Москвы перейдут на новый стандарт оказания первой помощи в 2024 году.

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