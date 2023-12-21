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Стационары Москвы перейдут на новый стандарт оказания первой помощи в 2024 году

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что все столичные стационары до марта 2024 года перейдут на новый стандарт оказания экстренной помощи, разработанный в 2022-м с учётом передовых практик из мировой медицины.

«Мы расширяем возможности для получения высокотехнологичной экстренной помощи жителями столицы. В начале 2024 года мы переведём на новый стандарт экстренной помощи все крупнейшие городские больницы, оказывающие экстренную и неотложную помощь взрослым», — цитирует Ракову сайт kp.ru.

По её словам, изменения коснутся 20 медицинских учреждений. В восьми из них капитально отремонтируют приёмные отделения, учреждения укомплектуют современным оборудованием, а сотрудники пройдут обучение по специальной программе.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.

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