Врача из Тульской области наградили медалью за помощь жителям Мариуполя
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Порывкин в составе бригады тульских медиков оказывал помощь жителям Мариуполя.
В течение месяца врачи региона оказали помощь порядка 8000 нуждающихся, провели осмотры более 22 тыс. местных жителей, включая около 7000 детей.
Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами и вручил государственные награды.