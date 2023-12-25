Врача из Тульской области наградили медалью за помощь жителям Мариуполя

Стоматолог-хирург из Тульской областной стоматологической больницы Алексей Порывкин удостоился медали Луки Крымского за помощь жителям новых регионов России. Награду вручил губернатор Алексей Дюмин.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Порывкин в составе бригады тульских медиков оказывал помощь жителям Мариуполя.

В течение месяца врачи региона оказали помощь порядка 8000 нуждающихся, провели осмотры более 22 тыс. местных жителей, включая около 7000 детей.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами и вручил государственные награды.