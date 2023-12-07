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Губернатор ЯНАО Артюхов наградил заслуженных жителей региона

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами и вручил государственные награды.
Губернатор ЯНАО Артюхов наградил заслуженных жителей региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Так, звания «Почётный гражданин ЯНАО» удостоился заслуженный врач России Владимир Бродский.

Также заслуженным гражданам вручены медали «За вклад в развитие Ямала» и «За гражданскую инициативу» и звания: «Заслуженный строитель ЯНАО» «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный оленевод» и др.

Кроме того, ямальцам были вручены государственные награды, указы о награждении которыми ранее подписал президент Владимир Путин.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в День добровольца, 5 декабря, наградил активистов донорского движения.

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