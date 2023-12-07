Губернатор ЯНАО Артюхов наградил заслуженных жителей региона
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Так, звания «Почётный гражданин ЯНАО» удостоился заслуженный врач России Владимир Бродский.
Также заслуженным гражданам вручены медали «За вклад в развитие Ямала» и «За гражданскую инициативу» и звания: «Заслуженный строитель ЯНАО» «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный оленевод» и др.
Кроме того, ямальцам были вручены государственные награды, указы о награждении которыми ранее подписал президент Владимир Путин.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в День добровольца, 5 декабря, наградил активистов донорского движения.