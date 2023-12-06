Лидеров и активистов донорского движения наградили в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в День добровольца, 5 декабря, провёл заседание Совета по вопросам развития донорства крови и её компонентов при правительстве и наградил доноров и активистов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного. На заседании рассмотрели вопросы развития донорского движения, в том числе развития Федерального регистра доноров костного мозга. Вице-губернатор вручил медали Федерального медико-биологического агентства России «За содействие донорскому движению» вице-губернатору Петербурга Евгению Разумишкину и главе администрации Невского района Алексею Гульчуку. Также наград были удостоены почётные доноры Петербурга и Ленобласти — служащие МВД. Кроме того, ряд граждан получили грамоты и благодарность «За активное содействие службе крови Петербурга в пропаганде безвозмездного донорства крови». Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.