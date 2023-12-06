Лидеров и активистов донорского движения наградили в Петербурге
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
На заседании рассмотрели вопросы развития донорского движения, в том числе развития Федерального регистра доноров костного мозга.
Вице-губернатор вручил медали Федерального медико-биологического агентства России «За содействие донорскому движению» вице-губернатору Петербурга Евгению Разумишкину и главе администрации Невского района Алексею Гульчуку.
Также наград были удостоены почётные доноры Петербурга и Ленобласти — служащие МВД.
Кроме того, ряд граждан получили грамоты и благодарность «За активное содействие службе крови Петербурга в пропаганде безвозмездного донорства крови».
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.