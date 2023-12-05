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Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём добровольца

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём добровольца.
Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём добровольца
  • Gettyimages.ru
  • © Radist

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Искренне благодарен каждому из добровольцев за умение и желание первым протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Желаю, чтобы добро возвращалось вам стократно», — заявил Моор.

Также стало известно, что в Ульяновской области губернатор Алексей Русских поблагодарил общественные организации за активное участие в реализации социальных проектов и за многолетнюю плодотворную деятельность, передаёт mosaica.ru.

«Я хочу поблагодарить всех присутствующих и наших партнёров, участвующих в режиме ВКС, за внимание к этой значимой теме, за помощь в реализации важнейших проектов и развитии социальной политики региона и всей страны», — сказал Русских.

Ранее сообщалось, что учащиеся из Удмуртии стали лауреатами в номинации «Добровольческое объединение года» всероссийской премии «Студент года — 2023».

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