Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём добровольца
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Искренне благодарен каждому из добровольцев за умение и желание первым протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Желаю, чтобы добро возвращалось вам стократно», — заявил Моор.
Также стало известно, что в Ульяновской области губернатор Алексей Русских поблагодарил общественные организации за активное участие в реализации социальных проектов и за многолетнюю плодотворную деятельность, передаёт mosaica.ru.
«Я хочу поблагодарить всех присутствующих и наших партнёров, участвующих в режиме ВКС, за внимание к этой значимой теме, за помощь в реализации важнейших проектов и развитии социальной политики региона и всей страны», — сказал Русских.
Ранее сообщалось, что учащиеся из Удмуртии стали лауреатами в номинации «Добровольческое объединение года» всероссийской премии «Студент года — 2023».