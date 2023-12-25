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Врач Алексеева заявила о вреде сухого воздуха в помещениях

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Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о влиянии на здоровье человека сухого воздуха в помещениях с большим количеством людей.
Врач Алексеева заявила о вреде сухого воздуха в помещениях
  • Gettyimages.ru
  • © Portra

«Те, кто работают в больших офисных локациях, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, скорее всего, замечали, насколько они часто болеют. Причём не обязательно простудными заболеваниями», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, дефицит кислорода вызывает сонливость, снижение работоспособности и апатию. По её мнению, необходимо регулярно проветривать помещение и увлажнять воздух.

«Сегодня продаются небольшие увлажнители воздуха, у них невысокая цена, поэтому приобрести не составит труда. Один раз купил, а пользы много», — заключила Алексеева.

Ранее доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.


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