Врач Утюмова: переедание в праздники связано с эмоциональным состоянием

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала в беседе с RT, как организовать режим питания в новогодние праздники.

«Часто переедание в праздники связано с эмоциональным состоянием: Новый год ассоциируется с завершением дел, радостью, расслаблением, а еда является источником удовольствия и способом вознаграждения за проделанную за год работу. Также чаще всего праздничный стол — это изобилие разнообразных и необычных блюд, поэтому возникает желание попробовать всё и сразу. Одновременно с этим на протяжении длительных праздничных выходных меняется режим питания, что может привести к неуправляемому перееданию», — объяснила специалист компании «СберЗдоровье».

По её мнению, насладиться вкусной едой и атмосферой Нового года можно с пользой для здоровья.

«Сперва необходимо понять, что чувство голода настало: оно может сопровождаться ощущением пустоты в желудке. Употреблять еду стоит небольшими порциями, что позволит попробовать разные блюда и не переесть. Алкогольные напитки на новогоднем столе являются почти неотъемлемой частью праздничной атмосферы, а в них содержится много калорий. Длительное злоупотребление алкоголем может привести к набору веса, а также обострить хронические проблемы со здоровьем. Лучшим вариантом для здоровья будет замена на безалкогольные напитки. К праздничному столу отлично подойдёт пунш на основе яблочного сока или глинтвейн на виноградном соке», — посоветовала собеседница RT.

Для поддержания тела в форме и улучшения самочувствия не забывайте про регулярную и умеренную физическую активность даже в праздники, рассказала диетолог.

«Для взрослого человека достаточно 150 минут в неделю. Отлично подойдут занятия плаванием, скандинавская ходьба, а также катание на лыжах и коньках, танцы и прогулки на свежем воздухе. Увеличение аппетита также связано с недостатком сна, поэтому старайтесь отходить ко сну в одно и то же время, за час до засыпания не смотрите в экран телевизора или телефона, спите не менее семи-восьми часов в сутки, желательно в тихом, тёмном и прохладном месте», — заключила Утюмова.

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